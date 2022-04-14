Tokenomika pro SMORE (SMORE)
Informace o SMORE (SMORE)
SMORE is a community-driven meme token launched on the Solana blockchain. Created by the prominent caller Smore, it emerged from the AI16ZDAO trenches, aiming to foster a fun and engaging community token for AI16Z enthusiasts.
For more information and updates, you can visit the following links:
Official Website: https://www.smore.lol/ Whitepaper: https://www.smore.lol/whitepaper Twitter: https://x.com/SMOREBOT_69420 Telegram: https://t.me/+91XI6aWjTBcwM2Rk Token Information: https://www.birdeye.so/token/8fb5D1zmjU9Bs7V2oqjtf47SwajCAgi4jzN6Nr5md3Ns?chain=solana
SMORE (SMORE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SMORE (SMORE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SMORE (SMORE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SMORE (SMORE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SMORE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SMORE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
