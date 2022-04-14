Tokenomika pro Smoovie Phone (SP)

Zjistěte klíčové informace o Smoovie Phone (SP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Smoovie Phone (SP)

$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .

Oficiální webové stránky:
https://smooviephone.com/
Bílá kniha:
https://smooviephone.com/tokenomics

Smoovie Phone (SP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Smoovie Phone (SP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.68K
Celkový objem:
$ 42.07K
Objem v oběhu:
$ 42.07K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.68K
Historické maximum:
$ 126.94
Historické minimum:
$ 0.859696
Aktuální cena:
$ 1.2
Tokenomika Smoovie Phone (SP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Smoovie Phone (SP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSP!

Předpověď ceny SP

Chcete vědět, kam může SP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

