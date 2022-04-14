Tokenomika pro Smoking Eagle Dog (SED)
Informace o Smoking Eagle Dog (SED)
Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products.
Smoking Eagle Dog (SED): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Smoking Eagle Dog (SED), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Smoking Eagle Dog (SED) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SED, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SED, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SED rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSED!
