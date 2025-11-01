BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Slopana je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SLOPANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLOPANA.Dnešní aktuální cena Slopana je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SLOPANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SLOPANA.

Více informací o SLOPANA

Informace o ceně SLOPANA

Co je to SLOPANA

Oficiální webové stránky SLOPANA

Tokenomika pro SLOPANA

Předpověď cen SLOPANA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Slopana

Slopana Cena (SLOPANA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SLOPANA na USD

--
----
-8.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Slopana (SLOPANA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:21:33 (UTC+8)

Informace o ceně Slopana (SLOPANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-8.63%

-6.38%

-6.38%

Cena Slopana (SLOPANA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SLOPANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SLOPANA v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SLOPANA se za poslední hodinu změnila o -0.22%, za 24 hodin o -8.63% a za posledních 7 dní o -6.38%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Slopana (SLOPANA)

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

999.63M
999.63M 999.63M

999,626,237.06302
999,626,237.06302 999,626,237.06302

Aktuální tržní kapitalizace Slopana je $ 15.38K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SLOPANA je 999.63M, přičemž celková zásoba je 999626237.06302. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.38K.

Historie cen v USD pro Slopana (SLOPANA)

Během dnešního dne byla změna ceny Slopana na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Slopana na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Slopana na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Slopana na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-8.63%
30 dní$ 0-39.46%
60 dní$ 0-18.74%
90 dní$ 0--

Co je Slopana (SLOPANA)

Everything is digital slop.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Slopana (SLOPANA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Slopana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Slopana (SLOPANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Slopana (SLOPANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Slopana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Slopana!

SLOPANA na místní měny

Tokenomika pro Slopana (SLOPANA)

Pochopení tokenomiky Slopana (SLOPANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SLOPANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Slopana (SLOPANA)

Jakou hodnotu má dnes Slopana (SLOPANA)?
Aktuální cena SLOPANA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SLOPANA v USD?
Aktuální cena SLOPANA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Slopana?
Tržní kapitalizace SLOPANA je $ 15.38K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SLOPANA v oběhu?
Objem SLOPANA v oběhu je 999.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SLOPANA?
SLOPANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SLOPANA?
SLOPANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SLOPANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SLOPANA je -- USD.
Dosáhne SLOPANA letos vyšší ceny?
SLOPANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSLOPANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:21:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Slopana (SLOPANA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,023.01
$110,023.01$110,023.01

-0.18%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.39
$3,876.39$3,876.39

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02488
$0.02488$0.02488

-22.68%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.39
$3,876.39$3,876.39

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,023.01
$110,023.01$110,023.01

-0.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.4978
$2.4978$2.4978

-1.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09432
$0.09432$0.09432

+88.64%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01835
$0.01835$0.01835

-8.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00720
$0.00720$0.00720

+500.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0065509
$0.0065509$0.0065509

+233.88%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000318
$0.000318$0.000318

+59.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8126
$0.8126$0.8126

+57.87%