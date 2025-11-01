BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Sky Coin je 0.00017951 USD. Sledujte aktualizace cen XSO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XSO.Dnešní aktuální cena Sky Coin je 0.00017951 USD. Sledujte aktualizace cen XSO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XSO.

Více informací o XSO

Informace o ceně XSO

Co je to XSO

Bílá kniha pro XSO

Oficiální webové stránky XSO

Tokenomika pro XSO

Předpověď cen XSO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sky Coin

Sky Coin Cena (XSO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XSO na USD

$0.00017951
$0.00017951$0.00017951
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sky Coin (XSO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:27:46 (UTC+8)

Informace o ceně Sky Coin (XSO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00017824
$ 0.00017824$ 0.00017824
Nejnižší za 24 h
$ 0.00018001
$ 0.00018001$ 0.00018001
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00017824
$ 0.00017824$ 0.00017824

$ 0.00018001
$ 0.00018001$ 0.00018001

$ 0.00018001
$ 0.00018001$ 0.00018001

$ 0.00010586
$ 0.00010586$ 0.00010586

--

+0.70%

+0.92%

+0.92%

Cena Sky Coin (XSO) v reálném čase je $0.00017951. Za posledních 24 hodin se XSO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00017824 do maxima $ 0.00018001, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XSO v historii je $ 0.00018001, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00010586.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XSO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.70% a za posledních 7 dní o +0.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sky Coin (XSO)

$ 179.51M
$ 179.51M$ 179.51M

--
----

$ 179.51M
$ 179.51M$ 179.51M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Sky Coin je $ 179.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XSO je 1.00T, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 179.51M.

Historie cen v USD pro Sky Coin (XSO)

Během dnešního dne byla změna ceny Sky Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sky Coin na USD  $ +0.0000480190.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sky Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sky Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.70%
30 dní$ +0.0000480190+26.75%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Sky Coin (XSO)

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Sky Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sky Coin (XSO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sky Coin (XSO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sky Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sky Coin!

XSO na místní měny

Tokenomika pro Sky Coin (XSO)

Pochopení tokenomiky Sky Coin (XSO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XSO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sky Coin (XSO)

Jakou hodnotu má dnes Sky Coin (XSO)?
Aktuální cena XSO v USD je 0.00017951 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XSO v USD?
Aktuální cena XSO v USD je $ 0.00017951. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sky Coin?
Tržní kapitalizace XSO je $ 179.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XSO v oběhu?
Objem XSO v oběhu je 1.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XSO?
XSO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00018001 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XSO?
XSO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00010586 USD.
Jaký je objem obchodování XSO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XSO je -- USD.
Dosáhne XSO letos vyšší ceny?
XSO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXSO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:27:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sky Coin (XSO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,150.29
$110,150.29$110,150.29

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.82
$3,875.82$3,875.82

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02376
$0.02376$0.02376

-26.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.82
$3,875.82$3,875.82

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,150.29
$110,150.29$110,150.29

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5066
$2.5066$2.5066

-0.68%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.88
$1,085.88$1,085.88

+0.13%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08162
$0.08162$0.08162

+63.24%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.42995
$0.42995$0.42995

+2,049.75%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.42995
$0.42995$0.42995

+2,049.75%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00227
$0.00227$0.00227

+89.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038441
$0.0038441$0.0038441

+95.92%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000824
$0.0000824$0.0000824

+64.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.262
$20.262$20.262

+57.50%