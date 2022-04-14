Tokenomika pro SKI MASK CAT (SKICAT)

Zjistěte klíčové informace o SKI MASK CAT (SKICAT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SKI MASK CAT (SKICAT)

A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.

Oficiální webové stránky:
https://www.skicat.org/

SKI MASK CAT (SKICAT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SKI MASK CAT (SKICAT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.57M
$ 1.57M
Celkový objem:
$ 990.15M
$ 990.15M
Objem v oběhu:
$ 990.15M
$ 990.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.57M
$ 1.57M
Historické maximum:
$ 0.051635
$ 0.051635
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00158796
$ 0.00158796

Tokenomika SKI MASK CAT (SKICAT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SKI MASK CAT (SKICAT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKICAT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKICAT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKICAT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKICAT!

Předpověď ceny SKICAT

Chcete vědět, kam může SKICAT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKICAT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.