Dnešní aktuální cena SIMPS ON SOL je 0.00000817 USD. Sledujte aktualizace cen SIMP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SIMP.

Více informací o SIMP

Informace o ceně SIMP

Co je to SIMP

Oficiální webové stránky SIMP

Tokenomika pro SIMP

Předpověď cen SIMP

Logo SIMPS ON SOL

SIMPS ON SOL Cena (SIMP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SIMP na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SIMPS ON SOL (SIMP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:20:57 (UTC+8)

Informace o ceně SIMPS ON SOL (SIMP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00107703
$ 0.00107703$ 0.00107703

$ 0.00000806
$ 0.00000806$ 0.00000806

--

--

-8.03%

-8.03%

Cena SIMPS ON SOL (SIMP) v reálném čase je $0.00000817. Za posledních 24 hodin se SIMP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SIMP v historii je $ 0.00107703, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000806.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SIMP se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -8.03%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SIMPS ON SOL (SIMP)

$ 8.17K
$ 8.17K$ 8.17K

--
----

$ 8.17K
$ 8.17K$ 8.17K

999.99M
999.99M 999.99M

999,988,401.547644
999,988,401.547644 999,988,401.547644

Aktuální tržní kapitalizace SIMPS ON SOL je $ 8.17K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SIMP je 999.99M, přičemž celková zásoba je 999988401.547644. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.17K.

Historie cen v USD pro SIMPS ON SOL (SIMP)

Během dnešního dne byla změna ceny SIMPS ON SOL na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SIMPS ON SOL na USD  $ -0.0000023738.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SIMPS ON SOL na USD  $ -0.0000048464.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SIMPS ON SOL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000023738-29.05%
60 dní$ -0.0000048464-59.32%
90 dní$ 0--

Co je SIMPS ON SOL (SIMP)

Who is Homer Simp? Meet Homer Simp — the face of glorious, chaotic, meme-fueled trading.

He's yellow. He's poor. He's always drooling. And yet… somehow, he wins.

Homer Simp isn't your average crypto degen — he's worse.

He buys tops, sells bottoms, and thinks red candles mean "fire sale."

His wallet's a graveyard of rugs and false hope…

But every now and then, this clueless simp stumbles into a 100x, chest bumps his monitor, and calls it "a calculated play."

And that, friends, is exactly the energy $SIMP was built on.

What is $SIMP? $SIMP is a memecoin for the hopelessly hopeful.

It's for the chart-riders with no TA, no plan, and way too much conviction.

It's a tribute to the lucky few who trade like it's a casino — and still walk away with the chips.

Powered by the community and held together with Copium, $SIMP embraces:

Luck over logic Memes over metrics Drawdowns over discipline Why $SIMP Wins (Eventually) Just like Homer Simp himself, this coin shouldn't work…

But because it's so dumb, it's brilliant.

You'll laugh. You'll cry. You'll probably question your decisions. But most importantly:

You'll be early to the greatest $SIMPlication of wealth the crypto world's ever seen.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SIMPS ON SOL (SIMP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny SIMPS ON SOL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SIMPS ON SOL (SIMP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SIMPS ON SOL (SIMP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SIMPS ON SOL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SIMPS ON SOL!

SIMP na místní měny

Tokenomika pro SIMPS ON SOL (SIMP)

Pochopení tokenomiky SIMPS ON SOL (SIMP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SIMP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SIMPS ON SOL (SIMP)

Jakou hodnotu má dnes SIMPS ON SOL (SIMP)?
Aktuální cena SIMP v USD je 0.00000817 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SIMP v USD?
Aktuální cena SIMP v USD je $ 0.00000817. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SIMPS ON SOL?
Tržní kapitalizace SIMP je $ 8.17K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SIMP v oběhu?
Objem SIMP v oběhu je 999.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SIMP?
SIMP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00107703 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SIMP?
SIMP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000806 USD.
Jaký je objem obchodování SIMP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SIMP je -- USD.
Dosáhne SIMP letos vyšší ceny?
SIMP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSIMP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:20:57 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

