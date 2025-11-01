BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Sigma Music je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FAN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FAN.

Více informací o FAN

Informace o ceně FAN

Co je to FAN

Oficiální webové stránky FAN

Tokenomika pro FAN

Předpověď cen FAN

Logo Sigma Music

Sigma Music Cena (FAN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FAN na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sigma Music (FAN)
Informace o ceně Sigma Music (FAN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.65%

+0.65%

Cena Sigma Music (FAN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FAN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FAN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FAN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sigma Music (FAN)

$ 15.46K
$ 15.46K$ 15.46K

--
----

$ 23.48K
$ 23.48K$ 23.48K

658.34M
658.34M 658.34M

999,936,196.107042
999,936,196.107042 999,936,196.107042

Aktuální tržní kapitalizace Sigma Music je $ 15.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FAN je 658.34M, přičemž celková zásoba je 999936196.107042. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.48K.

Historie cen v USD pro Sigma Music (FAN)

Během dnešního dne byla změna ceny Sigma Music na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sigma Music na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sigma Music na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sigma Music na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-46.70%
60 dní$ 0-46.76%
90 dní$ 0--

Co je Sigma Music (FAN)

Sigma Music is a decentralized music platform that uses AI and blockchain to connect artists and fans in a new kind of music economy. It enables artists to launch and monetize their music independently, while fans can stream, support, and co-create music content. The platform features NFT-based music drops, AI remix tools, and a gamified experience for fans through XP and power-ups. Sigma’s infrastructure aligns incentives across creators and listeners, aiming to build the world’s largest community-powered music distribution network.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sigma Music (FAN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sigma Music (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sigma Music (FAN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sigma Music (FAN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sigma Music.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sigma Music!

FAN na místní měny

Tokenomika pro Sigma Music (FAN)

Pochopení tokenomiky Sigma Music (FAN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FAN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sigma Music (FAN)

Jakou hodnotu má dnes Sigma Music (FAN)?
Aktuální cena FAN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FAN v USD?
Aktuální cena FAN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sigma Music?
Tržní kapitalizace FAN je $ 15.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FAN v oběhu?
Objem FAN v oběhu je 658.34M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FAN?
FAN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FAN?
FAN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FAN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FAN je -- USD.
Dosáhne FAN letos vyšší ceny?
FAN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFAN, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Sigma Music (FAN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

