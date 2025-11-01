BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Sideliner Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SIDELINER v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SIDELINER.

Více informací o SIDELINER

Informace o ceně SIDELINER

Co je to SIDELINER

Oficiální webové stránky SIDELINER

Tokenomika pro SIDELINER

Předpověď cen SIDELINER

Logo Sideliner Coin

Sideliner Coin Cena (SIDELINER)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SIDELINER na USD

--
----
-0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sideliner Coin (SIDELINER)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:20:18 (UTC+8)

Informace o ceně Sideliner Coin (SIDELINER) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

-0.78%

-3.46%

-3.46%

Cena Sideliner Coin (SIDELINER) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SIDELINER obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SIDELINER v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SIDELINER se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o -0.78% a za posledních 7 dní o -3.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sideliner Coin (SIDELINER)

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

--
----

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

997.86M
997.86M 997.86M

997,855,443.841694
997,855,443.841694 997,855,443.841694

Aktuální tržní kapitalizace Sideliner Coin je $ 7.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SIDELINER je 997.86M, přičemž celková zásoba je 997855443.841694. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.73K.

Historie cen v USD pro Sideliner Coin (SIDELINER)

Během dnešního dne byla změna ceny Sideliner Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sideliner Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sideliner Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sideliner Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.78%
30 dní$ 0-27.07%
60 dní$ 0-34.19%
90 dní$ 0--

Co je Sideliner Coin (SIDELINER)

SIDELINER is a Solana-based meme token that represents individuals who have long observed the crypto market without active participation. The project seeks to offer a cultural and community-driven identity to those who have remained on the sidelines, inviting them to engage in a zero-tax, frictionless token ecosystem. With a fixed total supply of 1,000,000,000 tokens and no transactional taxes, SIDELINER emphasizes simplicity, inclusiveness, and decentralization. The token has no complex utility or underlying platform but instead focuses on narrative value and organic community growth within the meme coin sector.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sideliner Coin (SIDELINER)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sideliner Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sideliner Coin (SIDELINER) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sideliner Coin (SIDELINER) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sideliner Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sideliner Coin!

SIDELINER na místní měny

Tokenomika pro Sideliner Coin (SIDELINER)

Pochopení tokenomiky Sideliner Coin (SIDELINER) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SIDELINER hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sideliner Coin (SIDELINER)

Jakou hodnotu má dnes Sideliner Coin (SIDELINER)?
Aktuální cena SIDELINER v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SIDELINER v USD?
Aktuální cena SIDELINER v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sideliner Coin?
Tržní kapitalizace SIDELINER je $ 7.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SIDELINER v oběhu?
Objem SIDELINER v oběhu je 997.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SIDELINER?
SIDELINER dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SIDELINER?
SIDELINER dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SIDELINER?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SIDELINER je -- USD.
Dosáhne SIDELINER letos vyšší ceny?
SIDELINER může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSIDELINER, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:20:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sideliner Coin (SIDELINER)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

