Tokenomika pro Shork (SHORK)

Zjistěte klíčové informace o Shork (SHORK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Shork (SHORK)

Ride the Wave

What is Shork?

Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity.

Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential!

zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun.

Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute

Oficiální webové stránky:
https://www.shork.click/

Shork (SHORK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shork (SHORK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.94K
$ 15.94K
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.94K
$ 15.94K
Historické maximum:
$ 0.00199505
$ 0.00199505
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Shork (SHORK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Shork (SHORK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHORK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHORK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHORK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHORK!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.