Tokenomika pro Shibmas (SMAS)
Informace o Shibmas (SMAS)
Shibmas was launched on the 9th Of December. The project is a meme token and gives homage to Shiba Inu the token. The token is a playful character who is bringing the Christmas spirit to token holders all around the world. We plan on getting many listings on various exchanges in the coming days. We have over 1000 holders in 24 hours and we aim on getting over 10000 holders within the next week and in the run up to Christmas
Shibmas (SMAS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Shibmas (SMAS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Shibmas (SMAS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Shibmas (SMAS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SMAS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SMAS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SMAS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMAS!
Předpověď ceny SMAS
Chcete vědět, kam může SMAS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMAS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
