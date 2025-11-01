BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Shib Original Vision je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SOV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOV.Dnešní aktuální cena Shib Original Vision je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SOV v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SOV.

Více informací o SOV

Informace o ceně SOV

Co je to SOV

Oficiální webové stránky SOV

Tokenomika pro SOV

Předpověď cen SOV

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Shib Original Vision

Shib Original Vision Cena (SOV)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SOV na USD

--
----
-0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Shib Original Vision (SOV)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:38 (UTC+8)

Informace o ceně Shib Original Vision (SOV) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.16%

-3.10%

-3.10%

Cena Shib Original Vision (SOV) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SOV obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SOV v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SOV se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.16% a za posledních 7 dní o -3.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Shib Original Vision (SOV)

$ 173.39K
$ 173.39K$ 173.39K

--
----

$ 306.79K
$ 306.79K$ 306.79K

113.44T
113.44T 113.44T

200,706,133,340,071.0
200,706,133,340,071.0 200,706,133,340,071.0

Aktuální tržní kapitalizace Shib Original Vision je $ 173.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SOV je 113.44T, přičemž celková zásoba je 200706133340071.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 306.79K.

Historie cen v USD pro Shib Original Vision (SOV)

Během dnešního dne byla změna ceny Shib Original Vision na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Shib Original Vision na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Shib Original Vision na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Shib Original Vision na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.16%
30 dní$ 0-30.73%
60 dní$ 0-49.38%
90 dní$ 0--

Co je Shib Original Vision (SOV)

What is the project about?

Shib Original Vision ($SOV) fixes the corruption behind $SHIB by fairly distributing $SOV to those who believe in the genuine Shiba Inu community. $SOV was developed by true devotees in the dream that was once Shiba. They intend on $SOV to be distributed in a manner that is not only equitable and righteous but also transparent, with 80% of the total supply being airdropped to active Shiba Inu wallets.

In order to establish a truly equitable community, an equivalent amount of $SOV will be dispersed among Shiba Inu holders who have been active on-chain in the last six months days. 277,000 $SHIB wallets will be eligible for $SOV, making it one of the largest airdrops in crypto history. For holders that have $SHIB on centralized exchanges, a dedicated portion of the token metrics will be reserved for CEX airdrop and listing negotiations, governed by 59 members of the Inu Economic Forum, which is made up of Karma DAO members.

What makes your project unique?

Shib Original Vision has 80% of its total supply allocated to Shiba Inu wallets that have been active on-chain within the last 30 days. Meaning that each active Shiba Inu wallet will be able to claim a fixed amount of SOV that is equal amongst all Shibes, meaning SOV will be a true community token.

History of your project.

SOV was evisioned by Karma DAO after witnessing the corruption & strife within the original Shib community that they helped create. They wanted to create an alternative memecoin that followed the original ethos of community & fairness that Shiba Inu was meant to represent.

What’s next for your project?

Shib Original Vision aims to bring positivity, community & fairness to the entire Shiba community, providing an alternative fairly launched community token.

What can your token be used for?

SOV is a memecoin so it can be used by SOV community members.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Shib Original Vision (SOV)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Shib Original Vision (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Shib Original Vision (SOV) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Shib Original Vision (SOV) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Shib Original Vision.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Shib Original Vision!

SOV na místní měny

Tokenomika pro Shib Original Vision (SOV)

Pochopení tokenomiky Shib Original Vision (SOV) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SOV hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Shib Original Vision (SOV)

Jakou hodnotu má dnes Shib Original Vision (SOV)?
Aktuální cena SOV v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SOV v USD?
Aktuální cena SOV v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Shib Original Vision?
Tržní kapitalizace SOV je $ 173.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SOV v oběhu?
Objem SOV v oběhu je 113.44T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SOV?
SOV dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SOV?
SOV dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SOV?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SOV je -- USD.
Dosáhne SOV letos vyšší ceny?
SOV může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSOV, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:38 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Shib Original Vision (SOV)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,162.59
$110,162.59$110,162.59

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.94
$3,878.94$3,878.94

+0.46%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02470
$0.02470$0.02470

-23.24%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.94
$3,878.94$3,878.94

+0.46%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,162.59
$110,162.59$110,162.59

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.40
$186.40$186.40

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5109
$2.5109$2.5109

-0.51%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.66
$1,088.66$1,088.66

+0.39%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10598
$0.10598$0.10598

+111.96%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01974
$0.01974$0.01974

-1.30%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00455
$0.00455$0.00455

+279.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052024
$0.0052024$0.0052024

+165.15%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.421
$20.421$20.421

+58.74%