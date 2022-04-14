Tokenomika pro Sheesh ($SHEESH)
Informace o Sheesh ($SHEESH)
$SHEESH is a CTO (community take over) by a cryptocurrency pioneer who started mining BTC all the way back in 2009.
The $SHEESH CTO team have taken a stance against the significant rise in illegitimate projects and aim to restore some trust and credibility to the memecoin world.
Our goal is to become one of the most popular, memorable and timeless meme tokens on the market through constant evolution and adaptation.
Sheesh ($SHEESH): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sheesh ($SHEESH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sheesh ($SHEESH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sheesh ($SHEESH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $SHEESH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $SHEESH, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $SHEESH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SHEESH!
Předpověď ceny $SHEESH
Chcete vědět, kam může $SHEESH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SHEESH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.