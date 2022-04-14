Tokenomika pro Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Tokenomika pro Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Zjistěte klíčové informace o Sheerluck AI (SHEERLUCK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sheerluck AI (SHEERLUCK)

Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.

Oficiální webové stránky:
https://docs.sheerluck.ai

Sheerluck AI (SHEERLUCK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sheerluck AI (SHEERLUCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 21.92K
$ 21.92K$ 21.92K
Celkový objem:
$ 999.76M
$ 999.76M$ 999.76M
Objem v oběhu:
$ 991.69M
$ 991.69M$ 991.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.10K
$ 22.10K$ 22.10K
Historické maximum:
$ 0.00566233
$ 0.00566233$ 0.00566233
Historické minimum:
$ 0.00001733
$ 0.00001733$ 0.00001733
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Sheerluck AI (SHEERLUCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sheerluck AI (SHEERLUCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHEERLUCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHEERLUCK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHEERLUCK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHEERLUCK!

Předpověď ceny SHEERLUCK

Chcete vědět, kam může SHEERLUCK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHEERLUCK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.