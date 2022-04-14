Tokenomika pro Sheerluck AI (SHEERLUCK)
Informace o Sheerluck AI (SHEERLUCK)
Sheerluck AI is LLM powered bot that analyses given contracts for potential security issues through various data points like Twitter analysis, GitHub analysis, bundle checks, Google Searches and more. It also features unlimited wallet tracker for holders, wallet analysis, promising token notifications and more! It will also have an API and SDK so others can integrate with it. Our goal is to provide safer crypto experience to everyone, no matter their experience level. We support AI analysis of tokens and GitHub repositories in both English and Chinese.
Sheerluck AI (SHEERLUCK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sheerluck AI (SHEERLUCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sheerluck AI (SHEERLUCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sheerluck AI (SHEERLUCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHEERLUCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHEERLUCK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHEERLUCK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHEERLUCK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.