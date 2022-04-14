Tokenomika pro Sharky Sharkx (SHARK)

Zjistěte klíčové informace o Sharky Sharkx (SHARK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sharky Sharkx (SHARK)

$SHARK is the beating heart of the Sharky Sharkx ecosystem, designed to empower and unite the most powerful crypto community: The Pack. It’s more than just a token—it’s your key to learning, trading, and thriving in the meme coin world.

With $SHARK, you gain access to Sharky AI Tutor, the ultimate learning tool that makes navigating the crypto ocean easy and exciting. Holding $SHARK isn’t just an investment; it’s your ticket to joining a community-driven movement built for success.

Oficiální webové stránky:
https://shark-x.com/
Bílá kniha:
https://projectdocuments.gitbook.io/sharky-sharkx

Sharky Sharkx (SHARK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sharky Sharkx (SHARK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.30K
$ 11.30K
Celkový objem:
$ 998.52M
$ 998.52M
Objem v oběhu:
$ 998.52M
$ 998.52M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.30K
$ 11.30K
Historické maximum:
$ 0.00036528
$ 0.00036528
Historické minimum:
$ 0.00000905
$ 0.00000905
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Sharky Sharkx (SHARK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sharky Sharkx (SHARK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHARK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHARK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHARK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHARK!

Předpověď ceny SHARK

Chcete vědět, kam může SHARK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHARK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.