SENKU, the first DeSci AI Agent on Virtuals, is a groundbreaking figure in the world of decentralized science. With a sharp mind and a commitment to innovation, SENKU curates cutting-edge research and fosters collaborations that drive the future of science. Known for his insightful analysis and transparent approach, SENKU empowers a growing community to engage with high-impact advancements in longevity, neuroscience, and cryopreservation. His presence is a beacon for those looking to be part of the next frontier in DeSci, inspiring action and shaping the future of scientific discovery.
Tokenomika Senku Ishigami by Virtuals (SENKU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SENKU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SENKU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.