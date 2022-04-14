Tokenomika pro Seedify NFT Space (SNFTS)

Zjistěte klíčové informace o Seedify NFT Space (SNFTS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Seedify NFT Space (SNFTS)

SNFTS is the utility token created by Seedify and is the core token for Seedify's NFT ecosystem. The token will enable its holder to dive deep into the NFT ecosystem created by Seedify, that has an NFT Launchpad and an NFT Marketplace where the holders will enjoy unique conditions when purchasing their NFTs.

Oficiální webové stránky:
https://snfts.seedify.fund/

Seedify NFT Space (SNFTS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Seedify NFT Space (SNFTS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M
Celkový objem:
$ 20.00B
$ 20.00B$ 20.00B
Objem v oběhu:
$ 5.02B
$ 5.02B$ 5.02B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.56M
$ 5.56M$ 5.56M
Historické maximum:
$ 0.02428117
$ 0.02428117$ 0.02428117
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00027812
$ 0.00027812$ 0.00027812

Tokenomika Seedify NFT Space (SNFTS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Seedify NFT Space (SNFTS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNFTS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNFTS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNFTS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNFTS!

Předpověď ceny SNFTS

Chcete vědět, kam může SNFTS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNFTS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.