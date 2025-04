Co je SeChain (SNN)

SeChain project is building the future of decentralized services where the service provider & the customers can get the work done in decentralized environment far from centralized companies, so any one need a service like painting house , repairing car , selling used items, providing any pro service like transportations , logistics , supply chain ..etc. can simply own SNN , then it will be used as guarantee of work done , after confirmation of service funds will be release to the service provider ,

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj SeChain (SNN) Oficiální webová stránka