Tokenomika pro Screaming Hyrax ($MAMA)

Tokenomika pro Screaming Hyrax ($MAMA)

Zjistěte klíčové informace o Screaming Hyrax ($MAMA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Screaming Hyrax ($MAMA)

This meme project is centered around a viral meme that has gained significant traction on social media. It aims to explore and expand on the themes, humor, and visuals of the original meme. By creating new iterations or adaptations, the project encourages engagement and interaction, allowing users to contribute their own takes and interpretations, thereby fostering a sense of community around the shared experience of the meme.

Oficiální webové stránky:
https://mamathescreaminghyrax.com/mamaonsol

Screaming Hyrax ($MAMA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Screaming Hyrax ($MAMA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.94K
$ 30.94K$ 30.94K
Celkový objem:
$ 998.79M
$ 998.79M$ 998.79M
Objem v oběhu:
$ 998.79M
$ 998.79M$ 998.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.94K
$ 30.94K$ 30.94K
Historické maximum:
$ 0.00551756
$ 0.00551756$ 0.00551756
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Screaming Hyrax ($MAMA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Screaming Hyrax ($MAMA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $MAMA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $MAMA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $MAMA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$MAMA!

Předpověď ceny $MAMA

Chcete vědět, kam může $MAMA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $MAMA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.