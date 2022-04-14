Tokenomika pro Scoutly AI (SCOUT)

Tokenomika pro Scoutly AI (SCOUT)

Zjistěte klíčové informace o Scoutly AI (SCOUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Scoutly AI (SCOUT)

Scoutly is a Sports Betting Analysis platform powered by intensive data analysis and artificial intelligence. Scoutly provides up to data analysis of sports betting markets and odds. Scoutly will give any user a data driven betting picks for any market listed on the website. $SCOUT is the native token of the Scoutly ecosystem. Soon, only holders of $SCOUT will be able to access the tools and picks on Scoutly.gg.

Oficiální webové stránky:
https://scoutly.gg/

Scoutly AI (SCOUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Scoutly AI (SCOUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 135.04K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 135.04K
Historické maximum:
$ 0.01701504
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00013503
Tokenomika Scoutly AI (SCOUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Scoutly AI (SCOUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCOUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCOUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCOUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCOUT!

Předpověď ceny SCOUT

Chcete vědět, kam může SCOUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SCOUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.