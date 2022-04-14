Tokenomika pro SCHIZOID (ZOID)

Tokenomika pro SCHIZOID (ZOID)

Zjistěte klíčové informace o SCHIZOID (ZOID), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SCHIZOID (ZOID)

$ZOID We built it to grind out memes 24/7 because, let’s be real, someone has to. It’s a digital sweatshop for humor, and our AI is the unpaid intern cranking out punchlines faster than you can say “burnout". The project is a schizo ai meme gen, essentially creating infinite schizo memes that align with crypto meme culture. The twitter is going to keep tweeting funny retarded crypto related scenarios with a corresponding meme.

Oficiální webové stránky:
https://zoid.meme

SCHIZOID (ZOID): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SCHIZOID (ZOID), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.55K
$ 4.55K$ 4.55K
Celkový objem:
$ 997.87M
$ 997.87M$ 997.87M
Objem v oběhu:
$ 997.87M
$ 997.87M$ 997.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.55K
$ 4.55K$ 4.55K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SCHIZOID (ZOID): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SCHIZOID (ZOID) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ZOID, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ZOID, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ZOID rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuZOID!

Předpověď ceny ZOID

Chcete vědět, kam může ZOID zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ZOID kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.