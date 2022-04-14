Tokenomika pro scan meme (SCAN)

Zjistěte klíčové informace o scan meme (SCAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o scan meme (SCAN)

Scan is a new meme token that brings together individuals who strive to use their time wisely for personal development. It encourages participants to focus on self-improvement, prioritizing both health and wealth. The project promotes a mindful approach to life, offering everyone the freedom to choose how to make their time more valuable and productive. With an innovative, community-driven vision, Scan empowers users to invest in themselves while actively contributing to a dynamic movement that fosters personal growth, financial success, and a balanced lifestyle.

Oficiální webové stránky:
https://scanmemes.net/

scan meme (SCAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro scan meme (SCAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 22.54K
$ 22.54K
$ 22.54K$ 22.54K
Celkový objem:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Objem v oběhu:
$ 972.10M
$ 972.10M$ 972.10M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 23.19K
$ 23.19K
$ 23.19K$ 23.19K
Historické maximum:
$ 0.00122353
$ 0.00122353$ 0.00122353
Historické minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika scan meme (SCAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro scan meme (SCAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCAN!

Předpověď ceny SCAN

Chcete vědět, kam může SCAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SCAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.