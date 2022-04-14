Tokenomika pro Savings crvUSD (SCRVUSD)

Zjistěte klíčové informace o Savings crvUSD (SCRVUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://crvusd.curve.fi/

Savings crvUSD (SCRVUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Savings crvUSD (SCRVUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 53.77M
$ 53.77M$ 53.77M
Celkový objem:
$ 50.76M
$ 50.76M$ 50.76M
Objem v oběhu:
$ 50.76M
$ 50.76M$ 50.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 53.77M
$ 53.77M$ 53.77M
Historické maximum:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
Historické minimum:
$ 0.894139
$ 0.894139$ 0.894139
Aktuální cena:
$ 1.059
$ 1.059$ 1.059

Tokenomika Savings crvUSD (SCRVUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Savings crvUSD (SCRVUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SCRVUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SCRVUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SCRVUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSCRVUSD!

Předpověď ceny SCRVUSD

Chcete vědět, kam může SCRVUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SCRVUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

