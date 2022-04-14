Tokenomika pro Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)
Informace o Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU)
This project is an artistic representation of the identity of the founder of Bitcoin, it is a play on the typical meme format as the team is starting to implement real-life utility such as art pieces and merch in order to benefit the holders. On top of this project is simply a way for us to speculate on the true identity of Satoshi is in preparation for the HBO documentary that is dropping on the 8th of October. With the belief being that it is the individual characterized in the token itself. On top of this it is a fun way for others to speculate on the identity as well.
Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Satushi Nukumutu ($NUKUMUTU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $NUKUMUTU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $NUKUMUTU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $NUKUMUTU rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$NUKUMUTU!
Předpověď ceny $NUKUMUTU
Chcete vědět, kam může $NUKUMUTU zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $NUKUMUTU kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
