Dnešní aktuální cena Saturn AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SATAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SATAI.

Více informací o SATAI

Informace o ceně SATAI

Co je to SATAI

Oficiální webové stránky SATAI

Tokenomika pro SATAI

Předpověď cen SATAI

Logo Saturn AI

Saturn AI Cena (SATAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SATAI na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Saturn AI (SATAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:19:11 (UTC+8)

Informace o ceně Saturn AI (SATAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000336
$ 0.0000336$ 0.0000336

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Saturn AI (SATAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SATAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SATAI v historii je $ 0.0000336, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SATAI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Saturn AI (SATAI)

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

--
----

$ 11.53K
$ 11.53K$ 11.53K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Saturn AI je $ 11.53K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SATAI je 420.69B, přičemž celková zásoba je 420690000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.53K.

Historie cen v USD pro Saturn AI (SATAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Saturn AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Saturn AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Saturn AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Saturn AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 00.00%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Saturn AI (SATAI)

Welcome to SaturnAI, where the world of Decentralized Finance (DeFi) meets cutting-edge Artificial Intelligence (AI) to create a smarter, more efficient, and user-friendly DeFi platform. This Whitepaper is your comprehensive guide to understanding the vision, mission, and innovative features of the SaturnAI platform. As DeFi continues to revolutionize traditional financial systems, Saturn is at the forefront, building a secure, scalable, and user-friendly ecosystem that empowers individuals and projects to participate in this rapidly growing Web3 space.

At Saturn, our goal is to simplify and enhance the DeFi experience by using AI to empower our users. From AI-powered Automated Liquidity Management to On-Chain Copytrading, Saturn is designed to give users a technological edge. AI helps optimize liquidity pools, automates trade execution, and monitors market conditions, making sure that every decision is informed by real-time data and sophisticated algorithms. This creates an environment where anyone can access and benefit from DeFi opportunities, without needing advanced technical expertise.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Saturn AI (SATAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Saturn AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Saturn AI (SATAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Saturn AI (SATAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Saturn AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Saturn AI!

SATAI na místní měny

Tokenomika pro Saturn AI (SATAI)

Pochopení tokenomiky Saturn AI (SATAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SATAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Saturn AI (SATAI)

Jakou hodnotu má dnes Saturn AI (SATAI)?
Aktuální cena SATAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SATAI v USD?
Aktuální cena SATAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Saturn AI?
Tržní kapitalizace SATAI je $ 11.53K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SATAI v oběhu?
Objem SATAI v oběhu je 420.69B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SATAI?
SATAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0000336 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SATAI?
SATAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SATAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SATAI je -- USD.
Dosáhne SATAI letos vyšší ceny?
SATAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSATAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:19:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Saturn AI (SATAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

