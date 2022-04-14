Tokenomika pro SatoshiSync (SSNC)
Informace o SatoshiSync (SSNC)
SatoshiSync is the first permissionless protocol for cross-chain inscriptions. Our platform simplifies the deployment, minting, and bridging of inscriptions, eliminating the need for whitelisting.
SatoshiSync pioneers permissionless inscription markets on BRC20, enabling easy customization and one-click bridging to ERC20 or any EVM for enhanced liquidity, establishing a truly decentralized inscription open market creation tool.
As the first cross-chain inscription market maker, SatoshiSync requires no code or technical knowledge. Our solution empowers users to bridge BTCFi tokens seamlessly, creating cross-chain marketplaces on Ethereum, EVMs, and Solana.
SatoshiSync (SSNC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SatoshiSync (SSNC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SatoshiSync (SSNC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SatoshiSync (SSNC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SSNC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SSNC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SSNC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSSNC!
Předpověď ceny SSNC
Chcete vědět, kam může SSNC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SSNC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.