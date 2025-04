Co je Satoshi Panda (SAP)

Satoshi Panda is a wholesome meme culture project that provides Bitcoin reflections in the form of BTCB to holders of its SAP token on BNB Chain. There are 5% in reflections, with 2% going to SAP holders in the form of BTCB on BNB Chain, 1% goes towards autoadded liquidity, 1% goes towards SAP buyback, and 1% goes to the Marketing and Development Treasury. A gamified NFT collection with NFT Staking and tokenized future bass & synthwave music label are being developed to further provide utility to SAP and innovate within the meme culture space.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!