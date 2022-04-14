Tokenomika pro Satoshi Airline (JET)
Users earn SAT tokens through the Satoshi Reward App’s Travel-to-Earn mining reward system. The system rewards Airplane NFT owners with SAT tokens when they reach their travel destination and have used the Satoshi Airline app. It is important to note that the SAT token amount users can receive will vary depending on their Airplane NFT Card level. Higher-level cards will give more SAT tokens while lower ones will have inferior rewards. SAT Token: Governance Token SAT tokens are used as the governance token in the ecosystem. Users can utilize SAT tokens to participate in governance. These include deciding staking reward rates, possible voting features in the future, and more. *Users who have staked their tokens longer will acquire a higher SAT voting power.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů JET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu JET, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
