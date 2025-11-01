BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03137113 USD. Sledujte aktualizace cen SPFC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPFC.Dnešní aktuální cena Sao Paulo FC Fan Token je 0.03137113 USD. Sledujte aktualizace cen SPFC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SPFC.

Více informací o SPFC

Informace o ceně SPFC

Co je to SPFC

Oficiální webové stránky SPFC

Tokenomika pro SPFC

Předpověď cen SPFC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sao Paulo FC Fan Token

Sao Paulo FC Fan Token Cena (SPFC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SPFC na USD

$0.03138054
$0.03138054$0.03138054
+1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:00 (UTC+8)

Informace o ceně Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.03044654
$ 0.03044654$ 0.03044654
Nejnižší za 24 h
$ 0.03163335
$ 0.03163335$ 0.03163335
Nejvyšší za 24 h

$ 0.03044654
$ 0.03044654$ 0.03044654

$ 0.03163335
$ 0.03163335$ 0.03163335

$ 2.33
$ 2.33$ 2.33

$ 0.0148642
$ 0.0148642$ 0.0148642

+0.69%

+0.78%

+1.74%

+1.74%

Cena Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) v reálném čase je $0.03137113. Za posledních 24 hodin se SPFC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.03044654 do maxima $ 0.03163335, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SPFC v historii je $ 2.33, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0148642.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SPFC se za poslední hodinu změnila o +0.69%, za 24 hodin o +0.78% a za posledních 7 dní o +1.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

$ 150.23K
$ 150.23K$ 150.23K

--
----

$ 627.43K
$ 627.43K$ 627.43K

4.79M
4.79M 4.79M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Sao Paulo FC Fan Token je $ 150.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SPFC je 4.79M, přičemž celková zásoba je 20000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 627.43K.

Historie cen v USD pro Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Během dnešního dne byla změna ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD  $ +0.00024158.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD  $ -0.0043475304.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD  $ -0.0025920584.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sao Paulo FC Fan Token na USD  $ +0.000100407546248685.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00024158+0.78%
30 dní$ -0.0043475304-13.85%
60 dní$ -0.0025920584-8.26%
90 dní$ +0.000100407546248685+0.32%

Co je Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more.

The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sao Paulo FC Fan Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sao Paulo FC Fan Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sao Paulo FC Fan Token!

SPFC na místní měny

Tokenomika pro Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Pochopení tokenomiky Sao Paulo FC Fan Token (SPFC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SPFC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Jakou hodnotu má dnes Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)?
Aktuální cena SPFC v USD je 0.03137113 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SPFC v USD?
Aktuální cena SPFC v USD je $ 0.03137113. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sao Paulo FC Fan Token?
Tržní kapitalizace SPFC je $ 150.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SPFC v oběhu?
Objem SPFC v oběhu je 4.79M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SPFC?
SPFC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 2.33 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SPFC?
SPFC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0148642 USD.
Jaký je objem obchodování SPFC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SPFC je -- USD.
Dosáhne SPFC letos vyšší ceny?
SPFC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSPFC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:04:00 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sao Paulo FC Fan Token (SPFC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.76
$110,179.76$110,179.76

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.25
$3,878.25$3,878.25

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02472
$0.02472$0.02472

-23.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.25
$3,878.25$3,878.25

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.76
$110,179.76$110,179.76

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5104
$2.5104$2.5104

-0.53%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.41
$1,088.41$1,088.41

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10672
$0.10672$0.10672

+113.44%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01976
$0.01976$0.01976

-1.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00480
$0.00480$0.00480

+300.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0051342
$0.0051342$0.0051342

+161.68%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.400
$20.400$20.400

+58.58%