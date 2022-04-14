Tokenomika pro Santawifhat (SANTA)
Informace o Santawifhat (SANTA)
This a 100% community driven Christmas token which aims to embrace the holiday period which is cherished by billions around the world every year. We predate pumpdotfun and have grown 100% organically over the last six months. Our project is constantly evolving as the holiday period begins, and we hope more of the crypto community join as the festivities begin. Our Telegram is constantly active and shows the true spirit of our community.
Santawifhat (SANTA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Santawifhat (SANTA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Santawifhat (SANTA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Santawifhat (SANTA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SANTA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SANTA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SANTA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSANTA!
Předpověď ceny SANTA
Chcete vědět, kam může SANTA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SANTA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.