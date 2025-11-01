BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Samson the Goldendoodle je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAMSON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAMSON.Dnešní aktuální cena Samson the Goldendoodle je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAMSON v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAMSON.

Více informací o SAMSON

Informace o ceně SAMSON

Co je to SAMSON

Oficiální webové stránky SAMSON

Tokenomika pro SAMSON

Předpověď cen SAMSON

Logo Samson the Goldendoodle

Samson the Goldendoodle Cena (SAMSON)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAMSON na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Samson the Goldendoodle (SAMSON)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:18:48 (UTC+8)

Informace o ceně Samson the Goldendoodle (SAMSON) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.21%

+0.21%

Cena Samson the Goldendoodle (SAMSON) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SAMSON obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAMSON v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAMSON se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.21%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Samson the Goldendoodle (SAMSON)

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

--
----

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

420.00T
420.00T 420.00T

420,000,000,000,000.0
420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Samson the Goldendoodle je $ 9.82K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAMSON je 420.00T, přičemž celková zásoba je 420000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.82K.

Historie cen v USD pro Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Během dnešního dne byla změna ceny Samson the Goldendoodle na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Samson the Goldendoodle na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Samson the Goldendoodle na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Samson the Goldendoodle na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-18.27%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Samson the Goldendoodle (SAMSON)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Samson the Goldendoodle (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Samson the Goldendoodle (SAMSON) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Samson the Goldendoodle (SAMSON) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Samson the Goldendoodle.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Samson the Goldendoodle!

SAMSON na místní měny

Tokenomika pro Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Pochopení tokenomiky Samson the Goldendoodle (SAMSON) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAMSON hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Jakou hodnotu má dnes Samson the Goldendoodle (SAMSON)?
Aktuální cena SAMSON v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAMSON v USD?
Aktuální cena SAMSON v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Samson the Goldendoodle?
Tržní kapitalizace SAMSON je $ 9.82K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAMSON v oběhu?
Objem SAMSON v oběhu je 420.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAMSON?
SAMSON dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAMSON?
SAMSON dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SAMSON?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAMSON je -- USD.
Dosáhne SAMSON letos vyšší ceny?
SAMSON může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAMSON, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Samson the Goldendoodle (SAMSON)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

