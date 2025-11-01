BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Sailana Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAILANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAILANA.Dnešní aktuální cena Sailana Inu je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAILANA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAILANA.

Více informací o SAILANA

Informace o ceně SAILANA

Co je to SAILANA

Oficiální webové stránky SAILANA

Tokenomika pro SAILANA

Předpověď cen SAILANA

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Sailana Inu

Sailana Inu Cena (SAILANA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAILANA na USD

$0.00012626
$0.00012626$0.00012626
-5.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Sailana Inu (SAILANA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:46 (UTC+8)

Informace o ceně Sailana Inu (SAILANA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00160813
$ 0.00160813$ 0.00160813

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-5.73%

-18.68%

-18.68%

Cena Sailana Inu (SAILANA) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SAILANA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAILANA v historii je $ 0.00160813, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAILANA se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -5.73% a za posledních 7 dní o -18.68%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Sailana Inu (SAILANA)

$ 126.26K
$ 126.26K$ 126.26K

--
----

$ 126.26K
$ 126.26K$ 126.26K

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,197.4141372
999,982,197.4141372 999,982,197.4141372

Aktuální tržní kapitalizace Sailana Inu je $ 126.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAILANA je 999.98M, přičemž celková zásoba je 999982197.4141372. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 126.26K.

Historie cen v USD pro Sailana Inu (SAILANA)

Během dnešního dne byla změna ceny Sailana Inu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Sailana Inu na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Sailana Inu na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Sailana Inu na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.73%
30 dní$ 0-44.01%
60 dní$ 0-64.25%
90 dní$ 0--

Co je Sailana Inu (SAILANA)

Sailana Inu, the sister of legendary Saitama Inu, is bringing back the Wolfpack and OG community vibes that previously sent Saitama to a $7 billion marketcap in 2021. The power of community mixed with great leadership is what will take this project to great heights. Join the movement, join the pack, become apart of the Sailana Army . Together, we will create something that will go down in history, and something that will be talked about years from now.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Sailana Inu (SAILANA)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Sailana Inu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Sailana Inu (SAILANA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Sailana Inu (SAILANA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Sailana Inu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Sailana Inu!

SAILANA na místní měny

Tokenomika pro Sailana Inu (SAILANA)

Pochopení tokenomiky Sailana Inu (SAILANA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAILANA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Sailana Inu (SAILANA)

Jakou hodnotu má dnes Sailana Inu (SAILANA)?
Aktuální cena SAILANA v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAILANA v USD?
Aktuální cena SAILANA v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Sailana Inu?
Tržní kapitalizace SAILANA je $ 126.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAILANA v oběhu?
Objem SAILANA v oběhu je 999.98M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAILANA?
SAILANA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00160813 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAILANA?
SAILANA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SAILANA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAILANA je -- USD.
Dosáhne SAILANA letos vyšší ceny?
SAILANA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAILANA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:46 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Sailana Inu (SAILANA)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.76
$110,179.76$110,179.76

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.26
$3,878.26$3,878.26

+0.45%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02472
$0.02472$0.02472

-23.18%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.26
$3,878.26$3,878.26

+0.45%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,179.76
$110,179.76$110,179.76

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.35
$186.35$186.35

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5102
$2.5102$2.5102

-0.54%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.62
$1,088.62$1,088.62

+0.39%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10528
$0.10528$0.10528

+110.56%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01982
$0.01982$0.01982

-0.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00469
$0.00469$0.00469

+290.83%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052448
$0.0052448$0.0052448

+167.31%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0046
$0.0046$0.0046

+84.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000833
$0.0000833$0.0000833

+66.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.500
$20.500$20.500

+59.35%