Tokenomika pro Sage Market (SAGE)

Zjistěte klíčové informace o Sage Market (SAGE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sage Market (SAGE)

An offering by Ceremonies, Sage is a decentralized, uncensorable marketplace for agentic knowledge and action. At the core of Sage Marketplace is a decentralized market that operates beyond the control of any single entity, ensuring it remains free from censorship and manipulation. This digital agora serves as a hub for AI knowledge, including LLMs, visual content generation through Latent Diffusion, sophisticated trading bots, and other AI-driven services, allowing creators to freely share, sell, and innovate, thus promoting a diverse ecosystem of ideas and applications.

Oficiální webové stránky:
https://www.sagestudios.ai/
Bílá kniha:
https://docs.sagestudios.ai

Sage Market (SAGE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sage Market (SAGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 45.45K
$ 45.45K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 90.00M
$ 90.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.50K
$ 50.50K
Historické maximum:
$ 0.115059
$ 0.115059
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00050497
$ 0.00050497

Tokenomika Sage Market (SAGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sage Market (SAGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAGE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAGE!

Předpověď ceny SAGE

Chcete vědět, kam může SAGE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAGE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.