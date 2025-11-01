BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena SafuLauncher je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAFU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAFU.Dnešní aktuální cena SafuLauncher je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SAFU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SAFU.

Více informací o SAFU

Informace o ceně SAFU

Co je to SAFU

Bílá kniha pro SAFU

Oficiální webové stránky SAFU

Tokenomika pro SAFU

Předpověď cen SAFU

Logo SafuLauncher

SafuLauncher Cena (SAFU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SAFU na USD

--
----
+0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny SafuLauncher (SAFU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:18:37 (UTC+8)

Informace o ceně SafuLauncher (SAFU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.37%

-13.65%

-13.65%

Cena SafuLauncher (SAFU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SAFU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SAFU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SAFU se za poslední hodinu změnila o -0.00%, za 24 hodin o +0.37% a za posledních 7 dní o -13.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu SafuLauncher (SAFU)

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

--
----

$ 9.04K
$ 9.04K$ 9.04K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace SafuLauncher je $ 9.04K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SAFU je 100.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.04K.

Historie cen v USD pro SafuLauncher (SAFU)

Během dnešního dne byla změna ceny SafuLauncher na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny SafuLauncher na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny SafuLauncher na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny SafuLauncher na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.37%
30 dní$ 0-61.15%
60 dní$ 0-86.21%
90 dní$ 0--

Co je SafuLauncher (SAFU)

SafuLauncher is a launchpad where users discover and immediately trade freshly minted tokens on a community-funded bonding curve with zero possibility of rug-pull. Developers get a one-click service: mint tokens, enable instant trading, list on Uniswap, lock or burn liquidity—and receive an instant 0.1ETH reward—no upfront capital or manual steps required.

Community - powered liquidity, automatic DEX listing, and built-in safety — no up-front funding needed.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny SafuLauncher (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít SafuLauncher (SAFU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva SafuLauncher (SAFU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro SafuLauncher.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny SafuLauncher!

SAFU na místní měny

Tokenomika pro SafuLauncher (SAFU)

Pochopení tokenomiky SafuLauncher (SAFU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SAFU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně SafuLauncher (SAFU)

Jakou hodnotu má dnes SafuLauncher (SAFU)?
Aktuální cena SAFU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SAFU v USD?
Aktuální cena SAFU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace SafuLauncher?
Tržní kapitalizace SAFU je $ 9.04K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SAFU v oběhu?
Objem SAFU v oběhu je 100.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SAFU?
SAFU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SAFU?
SAFU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SAFU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SAFU je -- USD.
Dosáhne SAFU letos vyšší ceny?
SAFU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSAFU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:18:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se SafuLauncher (SAFU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

