Tokenomika pro Safetrees (TREES)
Informace o Safetrees (TREES)
SAFETREES project is creating a free and easy-to-use solution that will help tree growers monitor, authenticate and validate tree growth status through a mobile application. The growers can tokenize their real growing trees as TREES-NFT and traded them to a crypto Auction platform that we are currently developing. The users of the platform can adopt a TREES-NFT from the tree growers with $TREES token or buy carbon offsets that supports our environment-centre projects.
TREES token is a utility asset use for offsetting carbon footprints. It is design to reward the token holders as well as serves as token in the SAFETREES Adoption Platform where real trees are minted as NFTs. User of the platform can use TREES token when they adopt a NFT-TREES.
In addition, by investing in the TREES token, holders will reap rewards through a static reflection mechanism built-in to the smart contract algorithm, so token holders are guaranteed to watch their wallet grow indefinitely.
Safetrees (TREES): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Safetrees (TREES), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Safetrees (TREES): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Safetrees (TREES) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů TREES, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu TREES, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro TREES rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuTREES!
Předpověď ceny TREES
Chcete vědět, kam může TREES zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen TREES kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.