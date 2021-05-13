Tokenomika pro SafeMoon Inu (SMI)

Zjistěte klíčové informace o SafeMoon Inu (SMI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o SafeMoon Inu (SMI)

SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world.

Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after.

SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.

Oficiální webové stránky:
https://safemooninu.com

SafeMoon Inu (SMI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SafeMoon Inu (SMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 876.22K
$ 876.22K$ 876.22K
Celkový objem:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 876.22K
$ 876.22K$ 876.22K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika SafeMoon Inu (SMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SafeMoon Inu (SMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SMI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SMI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSMI!

Předpověď ceny SMI

Chcete vědět, kam může SMI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SMI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.