Tokenomika pro SafeMoon Inu (SMI)
Informace o SafeMoon Inu (SMI)
SafeMoon Inu is a community driven meme & gaming token. The Anti-PaperHand system distributes 2% of every transaction to holders. This incentivizes all hodlers and rewards people that stay on board. Launched on 13/05/2021 by the early community members based all over the world.
Safemoon Inu is not just a meme token. SMI community is developing a crypto gaming platform called SMI Play. The upcoming play-to-earn gaming platform with in-game NFTs will offer additional rewards for SMI token holders. SMI Play will launch with one game available at first: a top-view looter shooter with project name “Moonshot Voyage”, with more games to come shortly after.
SafeMoon Inu is a smart ERC20 token with beyond moon potential that is here to stay.
SafeMoon Inu (SMI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SafeMoon Inu (SMI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SafeMoon Inu (SMI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SafeMoon Inu (SMI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SMI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SMI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.