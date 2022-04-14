Tokenomika pro Saad Boi (SAAD)
Informace o Saad Boi (SAAD)
SAAD is a meme token fostering a community-driven ecosystem that combines transparency with structured growth milestones. The project features predetermined market cap targets that trigger specific actions, including exchange listing preparations, marketing initiatives, and charitable contributions to mental health organizations. The token's fundamentals are built on transparent development and community engagement.
Saad Boi (SAAD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Saad Boi (SAAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Saad Boi (SAAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Saad Boi (SAAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SAAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SAAD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SAAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAAD!
Předpověď ceny SAAD
Chcete vědět, kam může SAAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.