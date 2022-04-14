Tokenomika pro RWA Index (MVRWA)

Zjistěte klíčové informace o RWA Index (MVRWA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RWA Index (MVRWA)

An index exclusively tracking governance tokens of protocols that bring real-world assets (e.g. T-bills, corporate debt, commodities) onto the blockchain, emphasizing credible tokenization, verifiable collateral, and regulatory clarity upheld by audits or attestations.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. mvRWA is an Index DTF deployed and curated by MEV Capital on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Oficiální webové stránky:
https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0xa5cdea03b11042fc10b52af9eca48bb17a2107d2/overview

RWA Index (MVRWA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RWA Index (MVRWA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 173.02K
$ 173.02K$ 173.02K
Celkový objem:
$ 134.80K
$ 134.80K$ 134.80K
Objem v oběhu:
$ 134.80K
$ 134.80K$ 134.80K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 173.02K
$ 173.02K$ 173.02K
Historické maximum:
$ 1.33
$ 1.33$ 1.33
Historické minimum:
$ 0.655191
$ 0.655191$ 0.655191
Aktuální cena:
$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

Tokenomika RWA Index (MVRWA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RWA Index (MVRWA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MVRWA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MVRWA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MVRWA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMVRWA!

Prohlášení

