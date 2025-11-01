BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Rugflip je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RFLIP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RFLIP.

Více informací o RFLIP

Informace o ceně RFLIP

Co je to RFLIP

Oficiální webové stránky RFLIP

Tokenomika pro RFLIP

Předpověď cen RFLIP

Rugflip Cena (RFLIP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RFLIP na USD

--
----
0.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Rugflip (RFLIP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:16 (UTC+8)

Informace o ceně Rugflip (RFLIP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.78%

-0.00%

-14.34%

-14.34%

Cena Rugflip (RFLIP) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RFLIP obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RFLIP v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RFLIP se za poslední hodinu změnila o -0.78%, za 24 hodin o -0.00% a za posledních 7 dní o -14.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Rugflip (RFLIP)

$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K

--
----

$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K

989.95M
989.95M 989.95M

989,951,741.584634
989,951,741.584634 989,951,741.584634

Aktuální tržní kapitalizace Rugflip je $ 7.35K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RFLIP je 989.95M, přičemž celková zásoba je 989951741.584634. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.35K.

Historie cen v USD pro Rugflip (RFLIP)

Během dnešního dne byla změna ceny Rugflip na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Rugflip na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Rugflip na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Rugflip na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.00%
30 dní$ 0-94.35%
60 dní$ 0-93.93%
90 dní$ 0--

Co je Rugflip (RFLIP)

Rugflip is a community-driven crypto initiative designed to take on one of the biggest problems in the space: scams and rugpulls. With over $11.3 billion lost to these schemes, our mission is to “flip” that total market cap and return value back to the people who deserve it. The project combines fun and meme energy with serious utility through staking rewards in Solify100 ($S100) and our groundbreaking NFT Rug Insurance program. Together, these features build a safer and more rewarding ecosystem for crypto users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Rugflip (RFLIP)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Rugflip (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Rugflip (RFLIP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Rugflip (RFLIP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Rugflip.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Rugflip!

RFLIP na místní měny

Tokenomika pro Rugflip (RFLIP)

Pochopení tokenomiky Rugflip (RFLIP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RFLIP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Rugflip (RFLIP)

Jakou hodnotu má dnes Rugflip (RFLIP)?
Aktuální cena RFLIP v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RFLIP v USD?
Aktuální cena RFLIP v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Rugflip?
Tržní kapitalizace RFLIP je $ 7.35K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RFLIP v oběhu?
Objem RFLIP v oběhu je 989.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RFLIP?
RFLIP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RFLIP?
RFLIP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RFLIP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RFLIP je -- USD.
Dosáhne RFLIP letos vyšší ceny?
RFLIP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRFLIP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:03:16 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Rugflip (RFLIP)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

