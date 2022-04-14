Tokenomika pro Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

Zjistěte klíčové informace o Rubber Ducky Cult ($DUCKY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Rubber Ducky Cult ($DUCKY)

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.

We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Oficiální webové stránky:
https://www.rubberduckycult.io/

Rubber Ducky Cult ($DUCKY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rubber Ducky Cult ($DUCKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.67K
$ 1.67K
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.67K
$ 1.67K
Historické maximum:
$ 0.00242751
$ 0.00242751
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Rubber Ducky Cult ($DUCKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rubber Ducky Cult ($DUCKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $DUCKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $DUCKY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $DUCKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$DUCKY!

Předpověď ceny $DUCKY

Chcete vědět, kam může $DUCKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $DUCKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.