Tokenomika pro ROVR Network (ROVR)

Zjistěte klíčové informace o ROVR Network (ROVR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o ROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

Oficiální webové stránky:
https://rovr.network

ROVR Network (ROVR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ROVR Network (ROVR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.20M
$ 1.20M
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 121.85M
$ 121.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 98.76M
$ 98.76M
Historické maximum:
$ 0.02158741
$ 0.02158741
Historické minimum:
$ 0.00865958
$ 0.00865958
Aktuální cena:
$ 0.00988881
$ 0.00988881

Tokenomika ROVR Network (ROVR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ROVR Network (ROVR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ROVR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ROVR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ROVR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROVR!

Předpověď ceny ROVR

Chcete vědět, kam může ROVR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROVR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

