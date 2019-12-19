Tokenomika pro Rough Love Potion (RLP)

Tokenomika pro Rough Love Potion (RLP)

Zjistěte klíčové informace o Rough Love Potion (RLP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Rough Love Potion (RLP)

Rough Love Potion ($RLP) is the first Smooth Love Potion ($SLP) derivative and memecoin from the Axie Infinity ecosystem.

Small Love Potion ($SLP) breeding mechanics/mint, December 19th, 2019. $SLP name change to “Smooth Love Potion” and migration to Ronin Network, April 21st, 2021. Rough Love Potion ($RLP) mint on Ethereum, May 5th, 2021. $RLP migration to Ronin Network, January 21st, 2025.

20% of the $RLP supply was sent to the Axie Infinity Community Treasury.

*Rough Love Potion ($RLP) is a memecoin and has no official affiliation with Smooth Love Potion ($SLP), Axie Infinity or Sky Mavis.

Oficiální webové stránky:
https://tama.meme/token/0x1467c159680db9255cc07fea22e1718fee896aae

Rough Love Potion (RLP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rough Love Potion (RLP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 24.28K

Celkový objem:
$ 1.00B

Objem v oběhu:
$ 1.00B

FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 24.28K

Historické maximum:
$ 0

Historické minimum:
$ 0

Aktuální cena:
$ 0


Tokenomika Rough Love Potion (RLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rough Love Potion (RLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RLP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RLP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRLP!

Předpověď ceny RLP

Chcete vědět, kam může RLP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RLP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

