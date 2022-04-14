Tokenomika pro Rosa Inu (ROSA)
Informace o Rosa Inu (ROSA)
ROSA is a meme digital asset inspired by dog-themed digital assets and created on the Solana network. Its purpose is to provide a fun and interactive contribution to the crypto world and encourage the community to come together and grow stronger together. This makes ROSA an attractive option for those interested in community-driven projects.
The parties and events organized exclusively for ROSA holders are intended to provide fun and exclusive experiences. In addition, special products such as cups, mugs, t-shirts, etc. are planned so that ROSA investors can have unique and limited edition products. Events, promotions and special products organized exclusively for ROSA holders strengthen their loyalty to ROSA and encourage them to become more involved in the community. These privileges will give ROSA owners access to real-world experiences beyond their digital presence, making them feel closer to the community and encouraging their participation. These privileges offered by ROSA will increase users' loyalty to ROSA, further strengthening the community.
Rosa Inu (ROSA): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rosa Inu (ROSA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Rosa Inu (ROSA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Rosa Inu (ROSA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ROSA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ROSA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro ROSA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROSA!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.