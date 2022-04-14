Tokenomika pro Ronout (RONOUT)

Zjistěte klíčové informace o Ronout (RONOUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Ronout (RONOUT)

Meet our friend RON.

He lived happily inside the box. Around 2021, life was good for him. The game Axie Infinity was in the spotlight, and everyone wanted to know about him. He even had a coin named after him: $RON.

But as time passed, things didn’t go so well for RON, and he lost his sense of purpose.

He felt he could be something greater, so he decided to try stepping out of the box. However, when he tried to leave, he felt something holding him back. Then, in an act of liberation, he finally broke free. RON is no longer known as RON(IN); now, he is RONOUT.

That’s the story. Simple as that.

What? It’s over? Yes. What were you expecting? An epic battle? An alien invasion? A final war? Well, feel free to describe in the most absurd way possible how our friend RON managed to escape the box.

Now it’s up to you!

https://www.ronout.meme/

Ronout (RONOUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Ronout (RONOUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 14.17K


Celkový objem:


Objem v oběhu:


FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 14.17K


Historické maximum:


Historické minimum:


Aktuální cena: $ 0



Tokenomika Ronout (RONOUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Ronout (RONOUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RONOUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RONOUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RONOUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRONOUT!

Předpověď ceny RONOUT

Chcete vědět, kam může RONOUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RONOUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.