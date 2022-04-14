Tokenomika pro RizzmasEve (RIZZMASEVE)

Tokenomika pro RizzmasEve (RIZZMASEVE)

Zjistěte klíčové informace o RizzmasEve (RIZZMASEVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RizzmasEve (RIZZMASEVE)

RizzmasEve is a memecoin created on the Solana blockchain to celebrate the magic of Christmas Eve! Inspired by the holiday season and the spirit of giving, RizzmasEve is a festive and fun cryptocurrency designed to bring joy to crypto enthusiasts. RizzmasEve adds some extra cheer to your digital wallet. As a memecoin, it thrives on community spirit and holiday-themed fun, with a focus on spreading joy, laughter, and holiday vibes during the Christmas season.

Oficiální webové stránky:
https://Rizzmaseve.co

RizzmasEve (RIZZMASEVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RizzmasEve (RIZZMASEVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 55.92K
Celkový objem:
$ 998.02M
Objem v oběhu:
$ 998.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 55.92K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika RizzmasEve (RIZZMASEVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RizzmasEve (RIZZMASEVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RIZZMASEVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RIZZMASEVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RIZZMASEVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIZZMASEVE!

Předpověď ceny RIZZMASEVE

Chcete vědět, kam může RIZZMASEVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RIZZMASEVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

