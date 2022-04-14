Tokenomika pro RizzmasEve (RIZZMASEVE)
Informace o RizzmasEve (RIZZMASEVE)
RizzmasEve is a memecoin created on the Solana blockchain to celebrate the magic of Christmas Eve! Inspired by the holiday season and the spirit of giving, RizzmasEve is a festive and fun cryptocurrency designed to bring joy to crypto enthusiasts. RizzmasEve adds some extra cheer to your digital wallet. As a memecoin, it thrives on community spirit and holiday-themed fun, with a focus on spreading joy, laughter, and holiday vibes during the Christmas season.
RizzmasEve (RIZZMASEVE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RizzmasEve (RIZZMASEVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika RizzmasEve (RIZZMASEVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro RizzmasEve (RIZZMASEVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RIZZMASEVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RIZZMASEVE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RIZZMASEVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIZZMASEVE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.