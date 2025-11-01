BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ripples je 0.00197209 USD. Sledujte aktualizace cen RPLS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RPLS.

Více informací o RPLS

Informace o ceně RPLS

Co je to RPLS

Bílá kniha pro RPLS

Oficiální webové stránky RPLS

Tokenomika pro RPLS

Předpověď cen RPLS

Ripples Cena (RPLS)

Aktuální cena 1 RPLS na USD

$0.00197209
$0.00197209$0.00197209
0.00%1D
Graf aktuální ceny Ripples (RPLS)
Informace o ceně Ripples (RPLS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.131094
$ 0.131094$ 0.131094

$ 0.0013498
$ 0.0013498$ 0.0013498

-31.93%

-31.93%

Cena Ripples (RPLS) v reálném čase je $0.00197209. Za posledních 24 hodin se RPLS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RPLS v historii je $ 0.131094, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0013498.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RPLS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -31.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ripples (RPLS)

$ 167.63K
$ 167.63K$ 167.63K

$ 197.21K
$ 197.21K$ 197.21K

85.00M
85.00M 85.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ripples je $ 167.63K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RPLS je 85.00M, přičemž celková zásoba je 100000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 197.21K.

Historie cen v USD pro Ripples (RPLS)

Během dnešního dne byla změna ceny Ripples na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ripples na USD  $ -0.0001227170.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ripples na USD  $ -0.0006704893.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ripples na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001227170-6.22%
60 dní$ -0.0006704893-33.99%
90 dní$ 0--

Co je Ripples (RPLS)

Ripples ($RPLS) is a meme-inspired, community-driven token on XRPL, aiming to be the 'Minions' of crypto. With a roadmap featuring animations, games, NFTs, and a Pixar-style movie pitch, Ripples combines fun, utility, and community.

  1. Fun & Utility Ripples ($RPLS) brings entertainment and practicality together, offering a unique blend of fun and utility for the crypto community.

  2. Community-Driven Join the vibrant Ripples community and become part of a movement that celebrates creativity, humor, and collaboration.

  3. Memes Meet Movement Experience the power of memes meeting movement on XRPL with Ripples, where creativity and innovation thrive.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Jakou hodnotu v USD bude mít Ripples (RPLS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ripples (RPLS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ripples.

Tokenomika pro Ripples (RPLS)

Pochopení tokenomiky Ripples (RPLS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RPLS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ripples (RPLS)

Jakou hodnotu má dnes Ripples (RPLS)?
Aktuální cena RPLS v USD je 0.00197209 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RPLS v USD?
Aktuální cena RPLS v USD je $ 0.00197209. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ripples?
Tržní kapitalizace RPLS je $ 167.63K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RPLS v oběhu?
Objem RPLS v oběhu je 85.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RPLS?
RPLS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.131094 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RPLS?
RPLS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0013498 USD.
Jaký je objem obchodování RPLS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RPLS je -- USD.
Dosáhne RPLS letos vyšší ceny?
RPLS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRPLS, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

