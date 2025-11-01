BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RIPPLE WITH RIZZ je 0.00002482 USD. Sledujte aktualizace cen RIZZLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIZZLE.

Více informací o RIZZLE

Informace o ceně RIZZLE

Co je to RIZZLE

Oficiální webové stránky RIZZLE

Tokenomika pro RIZZLE

Předpověď cen RIZZLE

Logo RIPPLE WITH RIZZ

RIPPLE WITH RIZZ Cena (RIZZLE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RIZZLE na USD

-0.60%1D
USD
Graf aktuální ceny RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:17:04 (UTC+8)

Informace o ceně RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.68%

-4.66%

-4.66%

Cena RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) v reálném čase je $0.00002482. Za posledních 24 hodin se RIZZLE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00002475 do maxima $ 0.00002499, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIZZLE v historii je $ 0.00035597, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001714.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIZZLE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.68% a za posledních 7 dní o -4.66%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Aktuální tržní kapitalizace RIPPLE WITH RIZZ je $ 24.57K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RIZZLE je 989.87M, přičemž celková zásoba je 989871841.860799. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 24.57K.

Historie cen v USD pro RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Během dnešního dne byla změna ceny RIPPLE WITH RIZZ na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RIPPLE WITH RIZZ na USD  $ -0.0000059056.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RIPPLE WITH RIZZ na USD  $ -0.0000102176.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RIPPLE WITH RIZZ na USD  $ -0.0000777507566044454.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.68%
30 dní$ -0.0000059056-23.79%
60 dní$ -0.0000102176-41.16%
90 dní$ -0.0000777507566044454-75.80%

Co je RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

RIZZLE is a memecoin built on the XRPL. It’s a playful twist on “Ripple,” where the “p”s are replaced with “z”s—adding “Rizz” to Ripple. Rizz is a popular slang term for charisma, especially among Generation Z.

While RIZZLE is primarily a memecoin with a strong focus on community building, it also offers various trading bots and is developing an AI agent that will soon be able to speak in Spaces on X.

By leveraging the cultural relevance of “Rizz,” one of the most widely used slang terms among Gen Z, RIZZLE aims to expand beyond the existing XRPL user base and onboard a new wave of users.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RIPPLE WITH RIZZ (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RIPPLE WITH RIZZ.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RIPPLE WITH RIZZ!

RIZZLE na místní měny

Tokenomika pro RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Pochopení tokenomiky RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIZZLE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Jakou hodnotu má dnes RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)?
Aktuální cena RIZZLE v USD je 0.00002482 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIZZLE v USD?
Aktuální cena RIZZLE v USD je $ 0.00002482. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RIPPLE WITH RIZZ?
Tržní kapitalizace RIZZLE je $ 24.57K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIZZLE v oběhu?
Objem RIZZLE v oběhu je 989.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIZZLE?
RIZZLE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00035597 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIZZLE?
RIZZLE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001714 USD.
Jaký je objem obchodování RIZZLE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIZZLE je -- USD.
Dosáhne RIZZLE letos vyšší ceny?
RIZZLE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIZZLE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se RIPPLE WITH RIZZ (RIZZLE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

