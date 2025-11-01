BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Ripe DAO Governance Token je 1.74 USD. Sledujte aktualizace cen RIPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIPE.Dnešní aktuální cena Ripe DAO Governance Token je 1.74 USD. Sledujte aktualizace cen RIPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RIPE.

Více informací o RIPE

Informace o ceně RIPE

Co je to RIPE

Oficiální webové stránky RIPE

Tokenomika pro RIPE

Předpověď cen RIPE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ripe DAO Governance Token

Ripe DAO Governance Token Cena (RIPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RIPE na USD

$1.74
$1.74$1.74
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ripe DAO Governance Token (RIPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:56 (UTC+8)

Informace o ceně Ripe DAO Governance Token (RIPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.73
$ 1.73$ 1.73
Nejnižší za 24 h
$ 1.93
$ 1.93$ 1.93
Nejvyšší za 24 h

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 42.92
$ 42.92$ 42.92

$ 1.68
$ 1.68$ 1.68

+0.36%

+0.02%

-15.60%

-15.60%

Cena Ripe DAO Governance Token (RIPE) v reálném čase je $1.74. Za posledních 24 hodin se RIPE obchodoval v rozmezí od minima $ 1.73 do maxima $ 1.93, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RIPE v historii je $ 42.92, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.68.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RIPE se za poslední hodinu změnila o +0.36%, za 24 hodin o +0.02% a za posledních 7 dní o -15.60%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ripe DAO Governance Token (RIPE)

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B

1.19M
1.19M 1.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Ripe DAO Governance Token je $ 2.06M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RIPE je 1.19M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.73B.

Historie cen v USD pro Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Během dnešního dne byla změna ceny Ripe DAO Governance Token na USD  $ +0.00034093.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ripe DAO Governance Token na USD  $ -1.1729870700.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ripe DAO Governance Token na USD  $ -1.5015624060.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ripe DAO Governance Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00034093+0.02%
30 dní$ -1.1729870700-67.41%
60 dní$ -1.5015624060-86.29%
90 dní$ 0--

Co je Ripe DAO Governance Token (RIPE)

One Loan. Every Asset.

Your entire portfolio—ETH, stablecoins, NFTs, tokenized stocks, yield-bearing positions, everything—backs ONE loan. No more juggling multiple debt positions. No more unproductive collateral. Just pure capital efficiency. It's all powered by the stablecoin, GREEN.

DeFi lending works great — if you're willing to manage five different debt positions. But most people aren't. Five loans for five assets isn't how people think about their wealth. Your tokenized stocks? Worthless as collateral. Your yield-bearing tokens? Just sitting there, unused.

Ripe simplifies everything. Your entire portfolio — crypto, RWAs, jpegs, everything — backs ONE loan. Finally, borrowing that understands what a portfolio actually is.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ripe DAO Governance Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ripe DAO Governance Token (RIPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ripe DAO Governance Token (RIPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ripe DAO Governance Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ripe DAO Governance Token!

RIPE na místní měny

Tokenomika pro Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Pochopení tokenomiky Ripe DAO Governance Token (RIPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RIPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Jakou hodnotu má dnes Ripe DAO Governance Token (RIPE)?
Aktuální cena RIPE v USD je 1.74 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RIPE v USD?
Aktuální cena RIPE v USD je $ 1.74. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ripe DAO Governance Token?
Tržní kapitalizace RIPE je $ 2.06M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RIPE v oběhu?
Objem RIPE v oběhu je 1.19M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RIPE?
RIPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 42.92 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RIPE?
RIPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.68 USD.
Jaký je objem obchodování RIPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RIPE je -- USD.
Dosáhne RIPE letos vyšší ceny?
RIPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRIPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:56 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Ripe DAO Governance Token (RIPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.12
$110,176.12$110,176.12

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02359
$0.02359$0.02359

-26.69%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.51
$3,875.51$3,875.51

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,176.12
$110,176.12$110,176.12

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.38
$186.38$186.38

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5088
$2.5088$2.5088

-0.60%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.99
$1,085.99$1,085.99

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07815
$0.07815$0.07815

+56.30%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55377
$0.55377$0.55377

+2,668.85%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.55377
$0.55377$0.55377

+2,668.85%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00243
$0.00243$0.00243

+102.50%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038601
$0.0038601$0.0038601

+96.74%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000814
$0.0000814$0.0000814

+62.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.104
$20.104$20.104

+56.28%