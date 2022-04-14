Tokenomika pro Riky The Raccoon (RIKY)
Informace o Riky The Raccoon (RIKY)
Riky: A Community-Centric Journey from Setback to Success
Once victim to a disheartening rug pull by its original developer, Riky the Raccoon has risen from the ashes, transforming adversity into opportunity. In the wake of this challenge, a passionate group of enthusiasts, each new to the world of cryptocurrency project management, rallied together to revive and reimagine what a meme coin could represent. This marked the beginning of an extraordinary journey for Riky, pivoting from a mere digital asset to a vibrant, community-driven movement.
At the heart of Riky’s resurgence is a foundational belief that community comes before price. By focusing on strong, transparent engagement and collaboration, Riky has cultivated an environment where every member has a voice and a stake in the project’s direction. This ethos has attracted a diverse array of talents, from marketing mavens and tech innovators to creative visionaries, all dedicated to the coin’s success.
The choice of Riky the Raccoon, one of the internet’s most viral and beloved animals, as the mascot encapsulates the spirit of the project—mischievous, resilient, and endearing. This choice has not only won the hearts of the crypto community but has also opened a treasure trove of marketing possibilities that continue to drive the project’s visibility and appeal.
Operating on the burgeoning Coinbase chain, Riky leverages the latest in blockchain technology to ensure scalability, security, and sustainability. The chain’s growing ecosystem presents a fertile ground for Riky, offering unparalleled opportunities for innovation and expansion.
As we continue to expand our reach and build our legacy, Riky remains a testament to the power of community in the blockchain world. The future holds unimaginable potential; with each new member, partner, and innovation, we rewrite what a meme coin can achieve.
Join us on this remarkable journey.
Riky The Raccoon (RIKY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Riky The Raccoon (RIKY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Riky The Raccoon (RIKY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Riky The Raccoon (RIKY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RIKY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RIKY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RIKY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIKY!
Předpověď ceny RIKY
Chcete vědět, kam může RIKY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RIKY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.