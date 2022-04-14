Tokenomika pro Rigel Protocol (RGP)

Tokenomika pro Rigel Protocol (RGP)

Zjistěte klíčové informace o Rigel Protocol (RGP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Rigel Protocol (RGP)

The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.

Oficiální webové stránky:
https://www.rigelprotocol.com/

Rigel Protocol (RGP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rigel Protocol (RGP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.04K
$ 4.04K
Celkový objem:
$ 5.00M
$ 5.00M
Objem v oběhu:
$ 900.00K
$ 900.00K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 22.44K
$ 22.44K
Historické maximum:
$ 6.88
$ 6.88
Historické minimum:
$ 0.00285775
$ 0.00285775
Aktuální cena:
$ 0.0044879
$ 0.0044879

Tokenomika Rigel Protocol (RGP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rigel Protocol (RGP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RGP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RGP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RGP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRGP!

Předpověď ceny RGP

Chcete vědět, kam může RGP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RGP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.